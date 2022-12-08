美股盤前：好市多、博通將發布季報、BMW計畫明年將推11款純電動車!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 16 分)：

道瓊指數：上漲 24 點，漲幅 0.07% 至 33649。

那斯達克 100 指數：上漲 8.00，漲幅 0.07% 至 11517.50。

標普 500 指數：上漲 3.00，漲幅 0.08% 至 3939.75。

【今日總經】歐洲央行總裁拉加德發表談話。(延伸閱讀推薦：美日股市熱話，深度分析最即時、熱門的台、美股新聞重點)

二、美股盤前重點

1. 谷歌、甲骨文、亞馬遜和微軟共享美國國防部 90 億美元的雲服務合同：美國防部周三表示，Alphabet 旗下谷歌以及甲骨文、亞馬遜和微軟共享一份 90 億美元的混合合同，效期至 2028 年。

主要將為美國國防部提供掛所有安全領域和分類級別的企業範圍、全球可用的雲服務，國防部發言人，美國海軍司令潔西卡．麥克納爾蒂在一份聲明中表示，聯合作戰雲能力 (JWCC) 是一項多重受標採購，是聯合企業防禦基礎設施 (JEDI) 的多雲繼承者，後者為一個 IT 現代化項目，只在為國防部建構一個大型通用商業雲。

2. BMW 計畫明年在中國區推出 11 款純電新能源車：其瀋陽電池生產基地也將大規模擴建，BMW 集團將在明年 2023 年掀起全品牌、全車系，新的電動車攻勢，為中國客戶提供 11 款純電動新能源汽車。（延伸推薦閱讀：全 4 檔 00893、00895、00896、00901 電動車 ETF 怎麼選？。）

3. 博通 (AVGO.US) 2022 財年 Q4 季報：博通將於今晚盤後發布 Q4 季報。博通第三季度的收入為 3.211B 美元，EPS 為 1.47 美元，低於華爾街預期的 3.347B 美元與 1.58 美元。近期 BMO Capital Markets 下調了博通第四季度的收入預期，原因是與先前相比存儲相關收入較低。iPhone 產量下降也可能會損害無限業務，目前市場預期博通第四季度收入為 8.9B (YOY +20.3%)，EPS 預估為 10.29 美元 (YOY +31.8%)。

目前市場也在關注博通併購 VMware。博通在上個月 15 日正式向歐盟請准審查，以 610 億美元收購雲軟體公司 VMware。歐盟當局設定 12 月 20 日為截止日期來進行審查，或展開調查。此併購案除要受歐盟當局調查外，也遭英國監管當局盯上。(延伸推薦閱讀：00891 台灣半導體 ETF 市值最大！成分股、配息、殖利率等完整公開資訊。)

4. 好市多 (COST.US) 季報：好市多將於今晚盤後發布 Q1 季報。好市多的股價在本次季報公布前一週大幅下跌，主要是因為 11 月的月度銷售數據不如預期，除此之外，在線銷售額下滑了 10.1!。但儘管如此，跌幅仍低於標普 500 指數的跌幅。目前市場預期好市多第一季度收入為 54.94B，EPS 預估為 3.17 美元。

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