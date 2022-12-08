Bernstein分析師：特斯拉有需求問題 利潤恐受壓

特斯拉 (TSLA-US) 近期接連在中國和美國市場祭出降價和促銷優惠，Bernstein 分析師警告，這意味著特斯拉可能存在需求問題，且情況恐持續到明年，進而擠壓公司利潤。

身為華爾街少數的特斯拉空頭，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為特斯拉似乎正面臨需求問題。他說，電動車競爭加劇、昂貴且缺乏廣度的產品陣容和全球經濟疲軟是主要原因。

Sacconaghi 預估，這波降價將使特斯拉電動車 Q4 全球平均售價下滑約 2.6%，即每輛車減少 1400 美元。他還認為，為了刺激需求，特斯拉明年需要在中國進一步降價，美國市場也要永久降價，才有資格取得《通膨削減法案》(IRA) 的相關優惠。

不過，一些抵消項目仍有望幫助提高利潤，尤其是當德州和德國新廠改善製造流程後，有助於降低投入和物流成本，電池生產的抵稅優惠也會帶來幫助。

整體來說，Sacconaghi 認為，特斯拉明年還是有機會抵銷每輛車降價 2000 至 3600 美元的影響。

Sacconaghi 給予特斯拉「賣出」(Sell) 評等，目標價 150 美元，較周三 (7 日) 收盤價跌約 14%。該股周三收跌 3.21% 至每股 174.04 美元，今年迄今已跌近 49%。

根據 FactSet 調查，華爾街分析師對特斯拉的平均目標價為 289 美元，且超過一半的分析師給予「買入」(Buy) 評等。