美國電商、線上旅遊服務業恐放緩 多家股票遭下修評級

Wolfe Research 分析師 Deepak Mathivanan 週三報告指出，消費者越來越撙節支出，因此他謹慎看待電商業和線上旅遊業，也調降這兩個產業的股票評級。

Mathivanan 將電商產業評級自「加碼」降至「等市場權重」，他認為 2023 年宏觀經濟放緩之際，成長可能對零售銷售和消費者支出趨勢呈現高敏感。

他認為，許多電商 2022 年的銷售成長來自通膨，但該因素到明年就沒那麼重要，所以華爾街對 2023 年許多公司的營收和獲利預期太高了。

Wolfe 分析師將電商軟體公司 Shopify (SHOP-US) 和線上寵物產品銷售商 Chewy (CHWY-US) 的股票評級自「優於大盤」降至「符合同業表現」。「宏觀經濟轉疲之際，成長減速，可能對這兩大產業的股票估值倍數具高度敏感性。」

他主張 Shopify 未來幾季的毛利率仍恐持續承壓，因為該公司低利潤支付的營收成長較快，加上對交貨網絡的投資，還要再過幾季才會看到獲利，且成長若有任何減速，都可能對本益比產生重大影響。

Mathivanan 認為 Chewy 的估值溢價，倘若營收成長放緩，股價將承壓。但他稱下調評級並非針對該公司 10 月季度財報做出預期。Chewy 周四將公布財報。

至於線上旅遊業，Mathivanan 將其產業看法自「等市場權重」調降至「減持」。

「在 2023 年宏觀經濟放緩的情況下，旅遊需求可能會放緩，而市場共識似乎並未準確反映這點。」他認為，隨著未來 12 至 18 個月的估值逐漸降低，估值倍數可能會面臨壓力。

Mathivanan 下修對 Expedia (EXPE-US) 和 Tripadvisor (TRIP-US) 的股票評級，自「符合同業表現」下修至「遜於同業表現」，而 Booking (BKNG-US) 則自「優於大盤」降至「符合同業表現」。

他說，就估值而言，Expedia 的股票似乎很便宜，但「由於市占率流失，以及 2023 年經濟低迷期間利潤壓縮，該公司似乎進退兩難。」

他指出，Tripadvisor 對旅遊者的長期價值定位近年來不斷下降，一旦 2023 年需求放緩，該公司市場模式將面臨挑戰。線上旅遊機構必須尋求提高行銷支出效率的辦法。

他認為 Booking 是「最棒的線上旅遊公司」，但因為對歐洲有高度曝險，2023 年面臨的風險增加。