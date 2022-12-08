馬斯克短暫跌出全球首富寶座

特斯拉週三 (7 日) 股價波動，特斯拉執行長馬斯克一度失去全球首富地位，被時尚界巨頭 LVMH 集團總裁 Bernard Arnault 取而代之。

特斯拉 (TSLA-US) 週三開盤後一路震盪走低，一度來到單日低點每股 172.22 美元，收黑 3.21% 至每股 174.04 美元，今年迄今跌幅超過 56%。

馬斯克財富與特斯拉股價密切相關，隨著特斯拉股價波動，富比世雜誌 (Forbes) 即時億萬富翁榜單顯示，馬斯克週三短暫跌出全球首富寶座，一度讓位給時尚界巨頭 LVMH 集團總裁 Bernard Arnault。

Bernard Arnault 週三一度登上全球首富寶座 (圖片：AFP)

隨後，馬斯克以 1849 億美元身家重拾首富寶座，Bernard Arnault 則以 1847 億美元身家跌回排行榜的第二名。這兩個人的財富幾乎相同，僅相差 2 億美元，因此，可以預期全球首富榜單將持續波動更換。

自馬斯克今年 4 月開始企圖收購推特以來，特斯拉股價跌跌不休，馬斯克迄今淨資產縮水超過 700 億美元。

特斯拉投資人的擔憂情緒正不斷上升，特斯拉在中國產能仍充滿不確定，先前傳出特斯拉上海超級工廠 12 月將減產，Model Y 產量將縮減 20% 以上，但特斯拉出面否認，稱是「不實消息」。