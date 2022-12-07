美股盤前：越南電動車廠VinFast將在美IPO、本田轉戰定價百萬日圓之小型商用電動車!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 20 分)：

道瓊指數：上漲 18 點，漲幅 0.05% 至 33651。

那斯達克 100 指數：上漲 0.75，漲幅 0.01% 至 11566.75。

標普 500 指數：上漲 1.50，漲幅 0.04% 至 3946.50。

【今日總經】歐元第三季 GDP 成長率、美國 EIA 汽油庫存變化、美國非農生產力、加拿大利率決策會議。(延伸閱讀推薦：美日股市熱話，深度分析最即時、熱門的台、美股新聞重點)

二、美股盤前重點

1. 中國放寬防疫限制：先前中國曾在 11 月放鬆防疫措施，但隨後又因感染激增以及中國當局的嚴格禁零政策加劇當地民眾對當局的失望，引發 11 月底的民眾公開抗議活動。終於今日中國當局表示，除養老院、中小學、衛生院等地，人們不再需要出示陰性病毒檢測或者是健康碼才能在中國當地不同地區間旅行；中央政府公告表示，除非該地區被指定為高風險地區，否則不能停止工作和本地生產。

2. 越南電動車廠 VinFast 在美 IPO：越南最大企業集團 Vingroup 旗下電動車製造商 VinFast 近日已在美提交 IPO 申請，若順利的話，預計將於明年於那斯達克上市，股票代號為「VFS」。VinFast 目前公司主要專注於電動車上，內燃機車型已於 11 月停產，目前主打的兩款電動 SUV，中型 VF8 以及大型 VF9。截至 9 月底兩款車型在全球的預訂量已達 5.8 萬輛，目前所有車輛皆在越南海防的工廠生產。今年 VinFast 在美國動作頻繁，3 月宣布在北卡羅萊納州投資 20 億美元建設工廠，11 月更出貨首批電動車至美國，計畫 12 月交付給客戶。（延伸推薦閱讀：全 4 檔 00893、00895、00896、00901 電動車 ETF 怎麼選？。）

3. 本田將於 2024 年開春銷售小型商用電動車：日本汽車製造商本田今日表示將轉戰小型商用卡車，以此做為讓純電動汽車 (BEV) 在該國流行的一種方式。本田的電動麵包車目標續航里程為 200 公里(125 英里)，並力求價格定在 100 萬日圓左右。本田預計 2024 年春季開始銷售，訂於 4 月制定 2030 年在全球範圍內每年生產約 200 萬輛的電動汽車以及 30 款電動車行目標。以及豐田汽車牽頭的商用車聯盟 CJPT 在 7 月表示，將與微型車專家大發和鈴木汽車公司合作開發小型電動商用貨車。(延伸推薦閱讀：美股怎麼買？複委託開戶流程告訴您！)

4. 貝佐斯的太空公司正與波音及洛克希德馬丁合作向 NASA 推介月球著陸器：傑夫．貝佐斯 (Jeff Bezos) 的航天公司 Blue Origin 昨日宣布正與波音以及洛克希德馬丁公司合作，向 NASA 推銷其月球著陸器，因 NASA 尋求將與行員送上太空再次登月

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險