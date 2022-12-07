瑞銀經濟學家：美租金成本降溫 通膨有望2024年降至Fed目標

瑞銀 (UBS) 經濟學家 Alan Detmeister 表示，美國通膨飆升最大的來源之一租金成本，在近期出現下降趨勢，通膨有望因此降溫，有望在 2024 年降至聯準會 (Fed) 的 2% 目標。

Detmeister 指出，租金成本下降的跡象來自於民間的租金指數，該指數往往領先於消費者物價指數 (CPI) 近一年的時間。

Detmeister 說，去年 6 月、7 月和 8 月時，租金成本大幅上漲，但是，現在已經回到或是低於疫情前的水準，因此，他預測，到 2024 年，通貨膨脹率有望低於 Fed 設定的 2% 目標。

華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 先前也曾表示，他認為，基本上 90% 的通膨已經消失，政府依賴的指標嚴重滯後，實際上的通膨，尤其是房地產市場，正在以相當快的速度下降。

Siegel 說：「他們真的需要停下來看看，實際會發生什麼。那真的會引發一場大反彈。我們已經看到通膨的良好跡象，而且我認為大部分利率增長已經過去，足以引發 12 月股市反彈。如果那時沒有，那就會在 1 月到來。」

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 則是預測通膨將在短期內開始下降，但在 2023 年恐怕仍難以回到央行設定的目標，要至 2024 年才有望接近目標。

與此同時，失業率將上升，全球許多人的生活水準可能會惡化，不少人很難找到工作。