加拿大央行宣布升息2碼 暗示緊縮周期接近尾聲

加拿大央行（Bank of Canada）周三（7 日）宣布升息 2 碼（50 個基點）把利率提高至 4.25%，接近 15 年以來最高水準，同時暗示緊縮周期已接近尾聲。

加拿大央行表示，由於通膨率仍遠高於其目標，同時經濟成長依然強勁、勞動力市場吃緊，因此做出升息決定。此次為加拿大央行連續第六次大幅升息。

值得注意的是，加拿大央行聲明提到：「管理委員會將考慮是否需要進一步提高政策利率，好讓供需恢復平衡，並使通膨回落到目標水準。」這一措辭表明，加拿大央行大幅升息的舉措可能已經結束，政策制定者在權衡輕微調整政策的必要性時，對停止激進升息持開放態度。

不過高物價仍是加拿大央行注意的關鍵問題，該行重申其「堅定」承諾，誓將通膨降回 2% 目標。央行官員認為通膨仍然過高，短期通膨也較高。

與此同時，加拿大央行也指出有越來越多的證據表明，緊縮的貨幣政策正在「抑制國內需求」，這點從加國第三季消費成長放緩、房產市場活動下滑可看出。

儘管加拿大第三季度國內生毛額（GDP）強於預期，但經濟仍在需求過剩的情況下運作。大宗商品出口強勁、勞動力市場吃緊，但最近的數據支持加拿大央行的觀點，即「經濟成長將在今年年底和今年上半年基本停滯」。

此外，加拿大央行表示，10 月的通膨率為 6.9% 仍然過高，但核心通膨率的 3 個月變動率已經下滑，透露物價壓力緩解的初期跡象。

專家看法

CIBC 經濟學家薛菲爾德（Avery Shenfeld）表示，儘管緊縮周期可能已經進入尾聲，但需要經歷一段痛苦時間讓升息政策發揮作用，透過抑制經濟成長來替通膨降溫。

加鼎集團（Desjardins Group）宏觀策略主管 Royce Mendes 表示，儘管在物價壓力出現緩街的初期跡象下，加拿大央行仍持續以不小幅度升息，這是因為擔心通膨變得根深蒂固。不過若央行緊縮行動過頭，可能會引發比預期更嚴重的衰退。