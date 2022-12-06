通膨有感！11月核心物價居高 這兩種食材飆漲逾25%

主計總處今 (6) 日公布 11 月消費者物價總指數 (CPI) 年增 2.35%，為 3 月以來低點，不過，主計總處查價的不少民生項目漲幅超過 5%，又以雞蛋和鮭魚均漲超過 25% 漲最兇，核心 CPI 年增 2.86% 仍居高，令民眾對物價高漲還是很有感。

主計總處說明，11 月外食費、肉類、蛋類、水產品、家庭用品和娛樂服務費用均上漲，惟水果、蔬菜、油料費和通訊設備價格下跌，抵銷物價部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 2.66%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，仍漲 2.86%。

進一步觀察漲幅較大的個別物價，雞蛋漲 27.81%、鮭魚漲 25.65%、國外旅遊團費漲 23.58%，漲幅均超過 20%，而沙拉油、調理油漲 15.40%、旅館住宿費漲 13.59%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 也漲 10.69%，同時，西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 9.44%、糕餅點心漲 8.67%、麵包漲 8.51%、豬肉漲 6.75%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 6.05%、鮮奶漲 5.06% 等。

圖表：主計總處提供。

若從就七大類觀察，食物類漲 4.12% 最多，主要是因蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 24.81%、5.79%，加以水產品、調理食品、外食費和乳類各漲 6.23%、5.90%、5.81% 和 4.20% 所致，惟水果及蔬菜價格下跌 6.02%、4.06%，抵銷部分漲幅。

居住類則有 2.35% 漲幅，反映住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 4.80%、3.56% 和 2.10%。

按商品性質別觀察，商品類上漲 1.84%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 2.17%，半耐久性消費品漲 1.44%，耐久性消費品漲 1.30%；服務類漲 2.80%，其中的外食費漲 5.81%、娛樂服務漲 5.12%。

就前 11 月來看，CPI 年增率平均達 2.97%，其中，商品類漲 3.65%，服務類漲 2.37%，若扣除蔬菜水果漲 2.80%，核心 CPI 仍漲 2.60%。

而主要國家的物價也持續處在通膨壓力中，主計總處說明，10 月我國 CPI 年漲 2.74%，歐元區漲 10.6%，美國漲 7.7%，新加坡漲 6.7%，南韓漲 5.7%，日本漲 3.7%，中國漲 2.1%，香港漲 1.8%。