盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.15%報867.0元，成交863張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.15%，07日09:07報867.0元，成交863張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌0.89%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.84%。台灣加權指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-617 張
- 外資買賣超：-587 張
- 投信買賣超：-11 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：+227 張
- 融券增減：+19 張
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AI優化後報酬率
+30.58%
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原投組報酬率
+25.04%
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投組標的成分
40%
3289
20%
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20%
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