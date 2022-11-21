疫情後人力吃緊 航空公司推單一機師駕駛計畫

隨著航空業人力吃緊，多家航空公司和監管機關正在推動客機只搭配一名機師的計畫。不過，儘管這有望降低成本並緩解人員短缺帶來的壓力，卻可能增加駕駛危險性，為乘客帶來安全疑慮。

據報導，德國、英國和紐西蘭在內的 40 多個國家，已要求制定航空標準的聯合國，協助實現單一機師飛行計畫。歐盟航空安全局也一直在與飛機製造商合作，以規劃出單人駕駛航班的運作方式，同時制定相關監管規則。EASA 表示，此類服務有可能會在 2027 年啟動。

對此，澳洲航空機長 Tony Lucas 擔憂，在其他人有時間到達駕駛艙並提供幫助之前，一名單獨機師可能會因緊急情況而不知所措。「當出現緊急狀況時，將會很容易出錯。」Lucas 說道。

如今航空公司正努力因應不斷上漲的燃料和勞動力成本，而人力短缺和飛機交付延遲阻礙了航空公司在需求高漲時增加更多航班。

美國航空 (AAL-US) 執行長 Scott Kirby 先前也曾表示，該航空公司正面臨飛行員、波音飛機短缺的問題，並對運營產生了重大影響，該航空公司正在努力尋找解決方案。

與此同時，在兩年極端供需變化後，機師工會要求更高的工資和更好的班表。美國航空、西南航空和聯合航空的空服員也在就要求更高的工資和更好的工時進行談判。退勤的機師和空服員已經在機場和公司總部進行抗議，要求改進合約。