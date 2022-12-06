ASML加碼投資台灣 沈榮津：擬將歐洲供應鏈在台落地

行政院副院長沈榮津今 (6) 日出席「2022 年台日科技對話：半導體科技的戰略合作與人才育成」論壇，強調台日半導體供應鏈將更加緊密互補 ，且共生共榮，並談及荷商艾司摩爾 (ASML) 加碼投資台灣，他透露，ASML 還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。

沈榮津致詞時指出，台灣半導體產業鏈花了 50 年不間斷打底，透過完整供應鏈布局以及產學研共同研發，充裕專業人才培育，才得以創造全球最具供應鏈韌性跟經濟效益的生產模式。

沈榮津強調，台日在半導體供應鏈形成更緊密、互補關係，且共生、共榮。根據 SIA 預估，2025 年全球半導體產值上看 5500 億美元，由於疫情帶動全球半導體生產製造需求成長，這幾年來，可以看到政府在發展半導體產業窮盡一切，為了就是讓半導體產業留在台灣。

沈榮津表示，政府積極解決半導體發展所需的水、電、地及人才培育問題，以土地為例，半導體一個世代製程要 8 座廠區面積的規模，因此，台積電 (2330-TW)2 奈米 4 座廠區將落在新竹寶山二期，其他則在中科，5 日也已通過環評初審，一切都按照時間表進行。

ASML 近年因台積電先進製程需求強勁，加上美光也在台導入 EUV 機台，因此規劃在新北市林口工一產業園區新建廠區、擴大產能，預計明年 7 月動工，這將是 ASML 在台最大投資案。沈榮津進一步指出，ASML 還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。