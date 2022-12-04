晶技先進半導體製程擴產到位 已展開試產並送樣

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 2022 年投入的資本支出提高至 14 億元，主要鎖定寧波車用頻率元件專用廠興建、及台灣平鎮廠先進半導體製程設置，同時，平鎮廠半導體製程設備已相繼到位，並依規劃展開試產、向客戶送樣認證中。

晶技目前積極衝刺先進製程及車載應用產品，今年資本支出由 9.43 億元提高到 14 億元，其中，台灣平鎮廠先進半導體製程設置，主要爲因應 5G 等高頻通訊需求提高，設備已到位，並依規劃在第四季展開試產。

晶技今年 5G 網通與車用產品爲兩大關鍵成長區塊，預估 2022 年營收占比將達 53%，其中車用頻率元件出貨穩定成長，目前全球市占約 10%、排名第三；在設置專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠下，隨著新廠、新產能明年加入後，市占率可望加速提升。

晶技寧波車用頻率元件專用生產線也完成擴充，每月產能由 5000 萬顆提升至 6000 萬顆。

另外，晶技新成立的晶創科技目前在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，獨立生產，每月產能擴大至 6000 萬顆，而晶技轉投資子公司晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計明 (2023) 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆產能。

晶技 10 月營收 10.86 億元，創 8 個月來新低，月減 5.36%，年減 14.43%，自結單月稅前盈餘 2.92 億元，年減 4.7%，每股稅前盈餘 0.94 元；累計前 10 月稅前盈餘爲 31.88 億元，年減 0.7%，每股稅前盈餘 10.29 元。

晶技初估，11 月受美系客戶手機 EMS 廠產能下滑，影響出貨，營收恐再較 10 月下滑、跌破 10 億元大關，並較去年同期衰退。