處分全家股權案與龍邦再交火 泰山：無從得知交易對象

泰山 (1218-TW) 在 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家 (5903-TW) 股權案，遭大股東龍邦 (2514-TW) 今 (6) 日指為荒腔走板的草率處理方式，至少存在四大疑點，而且顯有欺騙股東、間接掏空公司的意圖，晚間泰山再發出最新聲明反駁，雙方再度隔空交火，且泰山並強調，處分全家股權係透過鉅額逐筆交易方式成交，無從得知交易對象。

針對龍邦公司的四點不實指控，泰山公司澄清如下：

1. 出售業外轉投資，經營團隊可以更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，為企業永續經營及成長之正向決策，故獲得董事會絕對多數董事之支持；且處分之收益未來可用於本業相關之投資。

2. 法律意見書由公司法律顧問摘要向所有董事報告，並無保密；法律顧問於審計委員會說明後，曾詢問獨董是否將法律意見摘要與由董事會決議處分轉投資股份之案例等資料，於董事會提供給每位董事，但未獲明確指示。且審計委員會及董事會前及會議上，並無董事表示有未依規定準備資料之問題。

3. 董事會決議授權係每股交易價格下限、交易數量及期間，並非其所言之從優交易。

4. 泰山處分全家股權係透過鉅額逐筆交易方式成交，無從得知交易對象，已竭誠將訊息披露，並無任何欺瞞投資大眾或董事會之情事。

龍邦集團截至 12 月 5 日止累計持有泰山的股權比例已衝高到 46.92%。

在泰山公司派與龍邦之間的經營權之爭及紛爭加劇同時，今天龍邦及泰山雙雙下跌作收，收盤泰山受領下跌 2.4 元或 5.78%，收盤價報 39.15 元，龍邦收盤下跌 0.65 元或 3.48%，收盤價報 18.05 元。