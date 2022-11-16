ASML啟動史上最大在台投資 預計明年動土

總統蔡英文在臉書上宣布，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 執行副總裁施耐德 (Frédéric Schneider-Maunoury) 率團來訪總統府，並預告明年即將動土的投資案，將是公司有史以來在台灣最大的投資金額。

蔡英文看好，台灣和 ASML 相互合作，將有助雙方在半導體供應鏈中彼此茁壯，可維持全球領先與競爭優勢。

蔡英文表示，ASML 持續投資台灣的計畫，是正確的方向，政府將持續提供協助，除產業政策支持，也有最高的行政效能，當 ASML 規劃要在北部加碼投資時，副院長沈榮津帶領行政團隊，迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程提供最大協助。

蔡英文指出，半導體產業是一個全球合作的產業，不是單一分工，或是單一國家可以創造卓越，但在彼此合作下，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式。

他強調，ASML 跟台灣合作就是最好的例子。從 2003 年，ASML 在新竹成立子公司以來，跟台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等台灣廠商，一起成長茁壯，而台灣更成為了全球唯一 DUV 光罩傳輸模組的製造基地。

為因應台積電先進製程的需求，ASML 也在南科設置 EUV 全球技術培訓中心，未來也會把 EUV 專用的 2 奈米晶圓光學量測設備落腳台灣，在台灣進行研發及製造。

蔡英文表示，感謝 ASML 以具體行動投資台灣，也和台灣半導體產業一起提升全球半導體技術能力，相信讓過度炒作台灣風險的謠言將不攻自破。

蔡英文強調，相信台灣先進的半導體產能，將有助於振興區域和全球經濟，也期待台灣跟民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。