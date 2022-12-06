日月光中壢廠獲頒愛地球獎 目標明年通過綠色工廠認證

日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光中壢廠今 (6) 日獲桃園市政府經濟發展局頒發「愛地球獎」，肯定在節能減碳、水資源再利用及循環經濟等環保領域中的努力，公司也計畫明年通過綠色工廠認證，實踐企業社會責任及環保永續發展。

日月光中壢廠對節能減碳、減廢措施及廢棄物回收，都有全面性規劃，其中，「放流水回收系統」可降低工業自來水的取用量，每月可回收約 12 萬噸的放流水供製程使用，「製程廢水回收系統」自啟用以來每月約可回收 6 萬噸製程廢水，減少對環境資源的消耗並達到水資源再利用的目標。

另外，中壢廠一般廢棄物的再利用率也達 100%，並持續規劃產業廢棄物的再利用專案，如原本投入焚化爐處理的壓模膠，轉化為水泥添加料或變為透水地磚的資源化產品，使廢棄物成為更有效的循環利用。

中壢廠是結合生活、生產、生態三者並重的綠色科技智慧園區，目前基地內共計四棟廠房，已全數取得台灣綠建築標章，其中三棟取得綠色工廠證書，目標明年全數通過綠色工廠認證，成為真正結合自然與科技的綠色廠房。

資深副總沈文智表示，能夠獲得愛地球獎代表日月光在環保方面的努力獲肯定，未來將遵循集團企業永續發展的策略「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大面向，深耕永續價值與文化，繼續朝向淨零碳排的目標精進，落實企業社會責任。