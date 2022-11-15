日月光投控採用理律ESG團隊法遵系統 強化公司治理與法令遵循

日月光投控 (3711-TW) 今 (15) 日表示，集團秉持永續發展的企業精神，營運過程首重法律遵循，近年已攜手理律 ESG 團隊，在台灣及大陸廠區進行全面性環安衛法律遵循總體檢，徹底落實法遵管理工作。

日月光集團本次採用理律關聯事業律盟風險管理顧問公司的「ESGoal」法遵系統，除代表集團持續加強對法遵工作的重視外，也期許該系統能讓更多的台灣企業受惠。

律盟風險管理顧問多年來已協助上市櫃公司及中小企業進行環安衛法律遵循的經驗，日前正式推出 ESGoal 法遵系統，希望透過導入網路平台軟體，協助企業進行 ESG 法遵系統化管理工作。

理律 ESG 團隊有感於企業經常因面臨環安衛法規龐雜且變更頻繁、內部管理文件不確定是否合法、合規、擔心證照逾期影響工廠作業等問題，近年透過實地輔導，協助許多國內外企業強化環安衛法遵工作。

理律 ESG 團隊也憑藉在輔導過程中建立的實務經驗，成功在國內首次開發出 ESGoal 法遵系統，透過與律盟風險管理顧問合作，共同開發電腦網路平台，將專業法律資訊與企業管理行為進行系統性的結合，提供客製化且與法規即時連動的法遵管理服務，該平台因具備即時性通知特性，可協助企業經營者即時掌握環安衛管理現況，大幅降低企業因無法即時掌握資訊而觸法之風險。

ESGoal 法遵系統同時具有手機 APP 程式，讓企業透過系統內建的日常自檢、稽核管理、證照管理、風險事件管理、承攬商管理、變動管理、教育訓練管理、廠商進廠管理等模組，能有效做好法遵與管理工作，讓企業經營者可一目了然隨時掌握其法遵執行狀況與風險，即時完成資料保存及訊息傳遞，進而即時控管法遵風險。

ESGoal 系統不但為企業法遵工作提供了一項結合法律專業的科技解決方案，也希望藉此創造企業法遵及 ESG 永續管理的新價值。