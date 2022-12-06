公股銀歐洲參貸踩雷 台銀：借款人繳息還款正常

公股銀參與歐洲聯貸案踩雷，台銀今 (6) 日發布公告表示，該筆聯貸案目前仍正常繳息還款並正常運作，而銀行團也已在 11 月 15 日與業者舉行第一次債務協商會議，並提出集團未來重整方向。

法國療養集團 Orpea S.A. 因經營困難向當地法院提出債務重整獲准，由於包括台銀、合庫銀海外子行、一銀、華銀、彰銀與兆豐銀等 6 家公股銀先前曾參與該療養院參貸，合計授信金額約 1.42 億歐元。

據了解，由於該筆授信案為無擔保授信，引發外界關注，6 家參與貸款的公股銀債權是否因此受影響。

台銀對此解釋，6 家參貸的公股銀是各自在當地市場獲邀，並依各銀行徵授信準則，自行判斷獨立評估參貸，而一般國際融資市場，只要借款人具備市場領導地位、財業務狀況平穩，且所營產業展望評估具發展潛力等條件，大多能以無擔保方式成功籌集資金。

台銀表示，該療養院為法國及歐洲第一大私人療養機構，是法國上市公司，其從 2002 年上市後至 2021 年，營收逐年成長，歷年經營結果均獲有盈餘，來自營運活動之現金流量亦屬穩定流入。

台銀進一步指出，借款人所營事業具進入門檻，經營需取得各國主管機關的營運許可，加以人口老化趨勢，評估本產業具發展前景，歷次授信案件皆獲主辦行及當地大型金融機構踴躍參與。

台銀表示，該集團未來重整方向除導入新管理團隊，進行管理革新外，將規劃調整公司資本結構及財務檢測比率，銀行將密切追蹤本案重整進度，積極配合銀行團依法進行債權保全程序，維護各銀行債權利益。

根據借款人公告，集團總金融負債餘額為 94.47 億歐元，6 家公股銀行合計參貸金額為 1.42 億歐元，占比約 1.5%。