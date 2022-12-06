電金傳跳水 台股重摔251點收14728點 摜破5、10日線

美國 11 月服務業數據意外上升，美股周一全面收黑，台股今 (6) 日震盪走弱，電子權值股湧現賣壓，金融、傳產也無力，拖累大盤跌幅擴大，資金轉進遊戲、觀光、風電族群，加權指數終場下跌 251.86 點或 1.68%，收在全場最低 14728.88 點，摜破 5、10 日線，成交值 2441.79 億元。

櫃買指數終場下跌 2.94 點或 1.52%，收在 190.04 點，成交值 854.72 億元。上市櫃成交值合計 3296.51 億元。

午盤後賣壓浮現，電子權值股全面倒地，台積電收盤前最後一盤爆出 1.5 萬張大量，使得跌幅擴大至 2.25%，收在全日最低 478 元；聯發科、鴻海、國巨、聯電等重摔 1-2%，瑞昱大跌逾半根險守 300 元大關，矽力 * - KY 摜壓至跌停價 513 元，不過，股王大立光力守平盤，終場以 2290 元作收。

傳產股一片綠油油，貨櫃三雄跳水，萬海大跌半根停板，長榮、陽明重挫 3-4%；台塑跌逾 2%，南亞、台塑化均下跌超過 1%。金融股也無力撐盤，其中，國泰金賣老股的套利賣壓仍沉重，今天股價重摔 3.38%，富邦金、中信金、彰銀、開發金等均下挫逾 1%。

機電大廠華城前三季每股純益 1.38 元，在台電強韌電網計畫加持下，接單亮眼，未來 3 年營運樂觀看待，今天在買盤追捧下，華城率先亮燈漲停，達 48.7 元，風電族群也表現抗跌，包括士電、永冠 - KY、世紀鋼、中鼎、大亞等均在盤上表現。

在解封題材及年底節慶激勵下，觀光類股成為資金避風港，柏文股價勁揚 7%，王品、美食 - KY、八方雲集、夏都、雲品也表現不俗。遊戲股辣椒、華義今天雙雙衝上漲停，網龍、歐買尬、隆中、昱泉漲勢都相當強勁。

市場傳出中國最快可能會在 7 日宣布 10 項新冠肺炎鬆綁措施，當地百貨商場業者大洋 - KY、連鎖商旅業者大略 - KY 連虧 5 季後，營運可望受惠，今天連袂攻上漲停板；達爾膚、羅麗芬 - KY 喜迎中國解封行情，股價同登漲停。