〈台股盤前〉獲利了結賣壓沉 面臨月線保衛戰

隨著台股近一個月來大漲超過 1600 點，加上明年上半年全球經濟環境具挑戰，資金獲利了結賣壓沉重，大盤在昨日一舉摜破五日線、十日線，今 (7) 日在美股四大指數走低下，恐進一步修正，面臨月線保衛戰。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 宣布，美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，預計 2026 年開始生產 3 奈米製程，目前興建中的第一期工程預計 2024 年開始生產 4 奈米，兩期工程總投資金額約為 400 億美元，為美國史上規模最大外國直接投資案之一。

另外，英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 傳出本周將陸續拜訪日本、台灣、南韓等，並與供應鏈夥伴會面；據了解，基辛格預計 7、8 日停留台灣，並拜訪宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)，以及廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 等協力夥伴。

此外，台灣主計總處昨日公布 11 月消費者物價總指數 (CPI) 年增 2.35%，為 3 月以來低點，不過，主計總處查價的不少民生項目漲幅超過 5%，又以雞蛋和鮭魚均漲超過 25% 漲最兇，核心 CPI 年增 2.86% 仍居高。