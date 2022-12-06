〈焦點股〉台積電美國廠上機典禮前夕 供應鏈股價抗跌

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那州廠 6 日將舉行上機典禮，引起外界高度關注，市場看好台積電相關供應鏈前景，紛紛搶進押寶，閎康 (3587-TW) 今 (6) 日一度大漲近 9%，創近 1 年新高，亞翔 (6139-TW)、上品 (4770-TW)、崇越 (5434-TW)、中砂 (1560-TW) 等也表現不俗。

半導體材料分析及檢測大廠閎康股價連日走揚，今天開高走高，一度大漲 8.8%，最高衝上 160 元，為今年初以來的高點。

台積電將於日本九州熊本設晶圓廠，閎康也將跟隨開設海內外第 15 個實驗室，預估 2023 年下半年開始貢獻營收，美國廠仍在評估中。閎康第三季稅後純益 1.83 億元，每股純益 2.97 元，創歷史新高，預估第四季維持強勁成長動能。

其他台積電供應鏈方面，上品盤中湧入買盤，帶動漲幅放大至 4%，最高衝上 330.5 元，站穩所有均線之上；再生晶圓廠中砂、 無塵室與機電工程廠亞翔亞翔、半導體材料通路商崇越等，今天股價也上漲 1-3%。

上品受惠晶圓廠建置新廠，帶動氟素設備需求，明年已幾乎滿單，隨著台積電赴美設廠，明年營運將持續增溫，獲利同步向上。

崇越已配合台積電前往美國設立據點，並在日本成立峻川商事，除了服務台積電外，也包含聯電、3DIC 研發中心等，都是服務範圍，此外，公司今年也首度在馬來西亞檳城設立子公司，將挹注明年營運成長。