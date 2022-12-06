〈焦點股〉明年業績仍看旺 臻鼎、華通兩大蘋果供應鏈板廠逆勢漲

台北股市今 (6) 日盤中大跌逾百點，臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 兩大蘋果供應鏈板廠則反向逆勢上漲，除前三季獲利表現優之外，其中臻鼎 - KY 獲新增列爲高股息 ETF 成分股，將在 12 月 16 日生效，也成為利多加持。

華通 11 月營收以 71.58 億元、創史上同期新高，月減 9.35%，年增 4.1%，華通在第四季的訂單數量高，如出貨順利，第四季營收仍有機會突破上季的 216.93 億元改寫新高，同時，華通明年有 HDI、軟板、低軌衛星三大業務動能支撐，營運持續看俏。

華通前三季營收 555.74 億元，毛利率 19.94%，年增 2.33 個百分點，稅後純達 58.39 億元，年增 87.58%，每股純益爲 4.9 元，已超越去年全年獲利。

臻鼎 - KY 今年前三季營收 1184.54 億元，毛利率 21.93%，年增 3.29%，稅後純益 94.92 億元，年增 98.5%，每股純益 10.04 元。

臻鼎 - KY 擴廠進度按計畫進行，明年有深圳首座 ABF 廠及淮安第三園區高階 HDI 廠加入量產，淮安第一園區硬板新產能明年開出後，將可有效緩解公司在高階汽車與伺服器板產能受限情形。