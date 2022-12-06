盤中速報 - 大江(8436)股價大漲至180.0元，漲幅達7.14%

大江(8436-TW)06日09:10股價上漲12元，報180.0元，漲幅7.14%，成交2,790張。

大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。

近5日股價上漲31.76%，櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,344 張
  • 外資買賣超：-112 張
  • 投信買賣超：+1,124 張
  • 自營商買賣超：+332 張
  • 融資增減：+302 張
  • 融券增減：+162 張

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