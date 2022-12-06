盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.34%報752.0元，成交1,343張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.34%，06日09:08報752.0元，成交1,343張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲3.96%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.6%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-79 張
- 外資買賣超：+225 張
- 投信買賣超：-543 張
- 自營商買賣超：+239 張
- 融資增減：+59 張
- 融券增減：-125 張
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+35.42%
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原投組報酬率
+28.09%
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投組標的成分
40%
6109
20%
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20%
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