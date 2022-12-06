盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.34%報752.0元，成交1,343張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.34%，06日09:08報752.0元，成交1,343張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲3.96%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.6%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-79 張
  • 外資買賣超：+225 張
  • 投信買賣超：-543 張
  • 自營商買賣超：+239 張
  • 融資增減：+59 張
  • 融券增減：-125 張

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