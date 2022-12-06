盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉3.38%報199.0元，成交706張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速3.38%，06日09:08報199.0元，成交706張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲11.27%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲8.57%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-118 張
- 外資買賣超：-289 張
- 投信買賣超：+172 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+295 張
- 融券增減：-2 張
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投組標的成分
40%
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