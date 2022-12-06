〈美股盤後〉俄烏戰爭升級 三大投行齊聲唱空 道瓊收黑逾480點

經濟數據引發聯準會 (Fed) 鷹派升息的擔憂、三大投行齊聲唱空美股，俄油價格上限生效、俄國空軍基地傳遭烏克蘭襲擊，眾多利空影響之下，美股週一 (5 日) 黯然走低，美債殖利率衝高，科技股「空軍」出沒，油價大幅回落，能源股哀鴻遍野。

Salesforce 領跌之下，道瓊週一收黑逾 480 點。標普挫跌近 1.8%，近一週來首次收於 4,000 點以下，那指暴跌近 2%，創 11 月 9 日以來的最大跌幅。費半指數下滑 1.2%，延續第三個交易日頹勢。

數據方面，「經濟的好消息是資產價格的壞消息」模式回歸，美國 11 月 ISM 非製造業指數報 56.5，超過預期 53.1，美國 10 月工廠訂單月增 1%，也超過預期的 0.7%。而經濟過熱數據，意味著聯準會將進一步緊縮政策。

政經方面，市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 報導重申聯準會長期保持高利率的觀點，澆熄經濟軟著陸希望，亦加速美股週一拋售。

美國銀行、摩根士丹利和德銀紛紛唱空美股，美銀認為，聯準會帶來的流動性危機，將讓標普未來幾個月暴跌 20% 以上，摩根士丹利和德銀指出，較低的企業獲利前景和美國經濟衰退可能引發美股劇烈拋售。

俄烏戰爭升級，俄羅斯國防部週一發布聲明，該國境內中部有 2 個空軍基地受烏克蘭無人機襲擊，俄方成功攔截無人機，但爆炸造成的碎片目前導致俄羅斯 2 架軍機損毀，4 人受傷，至少 3 人死亡。

同日俄羅斯向烏克蘭發動大規模導彈襲擊，70 枚導彈中有 60 枚被攔截，這場襲擊導致基輔地區四成地區停電。

此外，歐盟、7 大工業國 (G7) 和澳洲聯手將俄羅斯石油的價格上限訂為每桶 60 美元，該措施週一生效，克里姆林宮發言人表示，即便必須減產，也不會影響俄國在烏克蘭的軍事行動。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.45 億例，死亡數突破 664 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

中國封控清零的防疫措施讓民怨四起，中國部分城市上週紛紛宣布若干防疫鬆綁措施，外媒還傳出中國可能在週三宣布 10 項新防疫措施，並且最快可能在明年 1 月對新冠病毒管理級別從甲類傳染病降級到乙類傳染病。

週一 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊全數淪陷，非必需消費品、能源和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體疲軟。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.80%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.96%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.89%；Meta (META-US) 跌 0.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.31%。

道瓊成分股僅波音一枝獨秀。Salesforce (CRM-US) 暴跌 7.35%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.52%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.91%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.8%；波音 (BA-US) 上漲 1.22%。

費半成分股普遍收黑。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.58%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.26%；德儀 (TXN-US) 跌 0.15%；美光 (MU-US) 下跌 1.17%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.82%；高通 (QCOM-US) 跌 1.88%；AMD (AMD-US) 下跌 1.81%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.15%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.74%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.44%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 跌 0.80% 至每股 146.63 美元。外媒報導，蘋果計劃將部分 iPad 生產轉移到印度，目前蘋果和印度政府的討論仍在持續中，尚未有具體的計畫，倘若成功將擴大蘋果在印度的足跡。

特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 6.37% 至每股 182.45 美元。特斯拉傳出計劃削減上海超級工廠的 Model Y 產量，反映需求疲軟，特斯拉中國回應，這是假消息。

特斯拉否認上海廠減產 20% 傳聞 (圖片：AFP)

微軟 (MSFT-US) 下跌 1.89% 至每股 250.20 美元。微軟已向 Polygon 證實，將在 2023 年提高 Xbox One 新遊戲定價價格，從先前的 59.99 美元提高到 69.99 美元，微軟稱，這是為了反映這些遊戲的內容、規模和技術複雜性。

社交媒體平台 Pinterest (PINS-US) 下跌 3.74% 至每股 23.93 美元。Pinterest 週一證實，Pinterest 將在今年剩下的時間裡放慢招聘速度，並削減一些招聘團隊的員工數量。

市場傳出沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼 (Crown Prince Mohammed bin Salman) 可能入股瑞信 (Credit Suisse) 計劃分拆的投資銀行業務。瑞士信貸 (CS-US) 小跌 1.18% 至每股 3.34 美元。

經濟數據

美國 10 月耐久財訂單月增率修正值報 1.1%，前值 1%

美國 10 月工廠訂單月增率報 1%，預期 0.7%，前值 0.3%

美國 11 月 ISM 非製造業指數報 56.5，預期 53.1，前值 54.4

華爾街分析

Commonwealth Financial Network 投資組合管理主管 Peter Essele 表示：「顯然，股市要想走高，這很大程度上取決於通膨能否得到控制，因此，當任何經濟數據超出預期時，往往會引發通膨擔憂，從而推高債券殖利率。」

週一的 ISM 非製造業數據出乎意料地好轉，表明經濟仍在在長期可持續發展的軌道上運行，Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 預測，聯準會將不得不在 2023 年放緩經濟，升息幅度將超過預期。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主