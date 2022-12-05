盤中速報 - 大成鋼(2027)股價大漲至43.5元，漲幅達7.41%

大成鋼(2027-TW)05日11:40股價上漲3元，報43.5元，漲幅7.41%，成交39,400張。
大成鋼(2027-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。
近5日股價上漲1.25%，台灣加權指數上漲1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,708 張
- 外資買賣超：+2,424 張
- 投信買賣超：-331 張
- 自營商買賣超：-385 張
- 融資增減：-871 張
- 融券增減：-94 張
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