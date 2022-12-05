盤中速報 - 大成鋼(2027)急拉2.05%報42.55元，成交10,183張

大成鋼(2027-TW)近5分K漲速2.05%，05日09:14報42.55元，成交10,183張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大成鋼(2027-TW)近5日股價上漲1.25%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.72%。台灣加權指數上漲1.3%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,708 張
  • 外資買賣超：+2,424 張
  • 投信買賣超：-331 張
  • 自營商買賣超：-385 張
  • 融資增減：-871 張
  • 融券增減：-94 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.40%

$12,140

原投組報酬率

+15.67%

$11,567

投組標的成分

  • 40%

    中興電

    1513

  • 20%

    八貫

    1342

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞