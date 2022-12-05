盤中速報 - 大成鋼(2027)急拉2.05%報42.55元，成交10,183張

大成鋼(2027-TW)近5分K漲速2.05%，05日09:14報42.55元，成交10,183張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大成鋼(2027-TW)近5日股價上漲1.25%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.72%。台灣加權指數上漲1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,708 張
- 外資買賣超：+2,424 張
- 投信買賣超：-331 張
- 自營商買賣超：-385 張
- 融資增減：-871 張
- 融券增減：-94 張
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AI優化後報酬率
+21.40%
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原投組報酬率
+15.67%
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投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
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