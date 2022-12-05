中國持續鬆綁防疫措施 恒生科技指數驟漲6%

香港股市周一（5 日）早盤大漲 3%，恒生指數衝上 9 月 14 日以來新高，恒生科技指數也驟漲 6%，利多是中國政府持續鬆綁防疫措施。

恒生指數周一漲幅擴大至 3%，創 9 月 14 日以來新高，恒生科技指數勁漲 6%，騰訊控股 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、友邦保險 (01299-HK) 股價的漲幅也都超過 4%。

與此同時，離岸人民幣兌美元匯率，周一盤中漲 0.5% 至人民幣 6.9859 元兌 1 美元，衝上 9 月 15 日以來最高水準。中國貨幣網的數據顯示，在岸人民幣也收復 7 元關卡。

中國政府官員開始採取行動，放寬封控措施，促使投資人看好中國資產。美國聯準會（Fed）的立場也沒過去那麼激進，減輕人民幣壓力。

為進一步便捷市民出行，上海市疫情防控工作領導小組辦公室周日表示，周一起民眾乘坐軌道交通、公車、渡輪等市內公共交通工具，不必再出示核酸檢測陰性證明；民眾前往公園、景區等室外公共場所，也不用再出示核酸檢測陰性證明。

杭州周日晚間也發布公告，宣布不再展開常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，各地繼續提供便民檢測服務；除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，民眾乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不必再出示核酸檢測陰性證明。