中國持續鬆綁封控 上海、杭州、鄭州不再查驗核酸證明

上海、杭州、鄭州等地政府周日（4 日）陸續宣布，民眾搭乘公車等公共交通工具，不必再出示核酸檢測證明，顯示中國爆發「白紙運動」後，政府持續鬆綁封控措施。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室周日表示，周一起民眾乘坐軌道交通、公車、渡輪等市內公共交通工具，不必再出示核酸檢測陰性證明；民眾前往公園、景區等室外公共場所，也不用再出示核酸檢測陰性證明。

那麼，民眾是否還需要掃「場所碼」？上海市政府官員說，民眾搭乘市內公共交通工具，政府不會再查驗核酸檢測陰性證明，請民眾主動掃「場所碼」，或使用「隨申碼」、「乘車碼」亮綠碼通行。

杭州市政府周日晚間也發布公告，宣布不再展開常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，各地繼續提供便民檢測服務；除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，民眾乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不必再出示核酸檢測陰性證明。

鄭州市政府同日宣布，民眾進出社區掃「場所碼」、「健康碼」，政府不再查驗核酸檢測陰性證明。民眾搭公車、地鐵、出租車等市內公共交通工具，要佩戴口罩，但政府不再查驗核酸證明。民眾前往其他公共場所，也不必再出示核酸檢測證明。

中國「防疫沙皇」孫春蘭上周四連續第二天召開座談會，兩度提及 Omicron 病毒致病力減弱。她上周四在國家衛健委召開座談會，聽取防控工作一線代表對完善防控措施的建議。她表示，Omicron 病毒的致病力減弱，且民眾的健康意識與素養明顯提升。

孫春蘭上周三在國家衛健委座談會上也說，隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。