CIS市場今年遇寒冬 供應鏈營運受壓

研調 IC Insights 出具最新報告，指出今年 CMOS 影像感測器 (CIS) 市場規模將出現 13 年來首次下滑，業者表示，目前非車用領域庫存水位仍高，不論是手機、筆電周邊、安防等，客戶拉貨力道皆沒有回溫跡象，庫存預計明年上半年才有機會去化至正常水準。

供應鏈包括原相 (3227-TW)、晶相光 (3530-TW)、同欣電 (6271-TW)、采鈺 (6789-TW) 等，在客戶以去化庫存為優先目標下，下半年至明年上半年營運表現恐受壓抑。

研調今年已連續兩度下調 CIS 市場展望，首次是在今年 6 月，大砍 CIS 產值年增幅，近期更將 CIS 產值預估從優於去年，調降為較去年衰退，產值估 186 億美元，年減 7.5%，種種跡象顯現，CIS 庫存調整力道的強度遠比外界預期高。

業者指出，CMOS 影像感測器應用相當廣泛，但主要應用仍為手機，受手機銷量不振影響，包括采鈺、同欣電等後段業者，都明顯感受客戶需求放緩的情況，同欣電就認為，第三季與過往旺季不同，營運旺季不旺，全年無明顯淡旺季分別。

另外，安防監控與消費性產品，也因居家辦公需求獲得滿足，相關產品出貨力道同步放緩，加上過去因品牌廠囤積過多庫存，現階段恐需花上更長的時間消化，原相、晶相光因產品多來自消費性領域，去年 9 月開始兩家營收就陷入衰退，近期年減幅更持續擴大。

業者坦言，目前各應用中僅剩車用需求仍強，尤其在汽車自動化、自動輔助駕駛等趨勢驅動下，車用 CIS 的出貨量、畫素要求只增不減，且成長動能可一路延續數年，成為未來數年的主要成長來源。