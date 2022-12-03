美股重點新聞摘要2022年12月02日

非農數據火熱！Fed 傳聲筒給定心丸「12 月升息 2 碼」

美國 11 月非農就業數據超乎預期，經濟學家週五 (4 日) 預期，聯準會（Fed）在 12 月可能重新討論升息 3 碼，但市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 堅定表示，這份報告使聯準會有望在 12 月放緩升息。閱讀全文...

福特拿下全美電動車銷量亞軍 特斯拉領先地位縮小

福特周五 (2 日) 聲稱，已提前實現執行長 Jim Farley 的目標，成為美國第二大暢銷電動車製造商。閱讀全文...

美歐同意以建設性方式解決產業補貼擔憂 白宮否認修法計畫

根據一份共同聲明，歐美官員將於下周會議表示，美國和歐盟尋求以具有「建設性」的方式，解決歐盟對美國綠色能源補貼措施的擔憂，但白宮稍早說，沒有打算將《通膨削減法案》(IRA) 退回國會修改。閱讀全文...

歐盟同意對俄國石油設價格上限 每桶 60 美元

歐盟周五（2 日）同意將俄羅斯石油價格上限設訂在每桶 60 美元，最快可能在周末批准相關協議，替七國集團（G7）達成協議鋪平道路。歐盟外交官近期面臨緊迫的時間壓力，他們要在 12 月 5 日對俄羅斯原油實施制裁之前，敲定價格上限方案。閱讀全文...

拜登簽署防鐵路罷工法案 避免經濟災難

美國總統拜登周五（2 日）簽署防止鐵路工人罷工法案，此為解決工人和主要貨運鐵路公司長期爭端的最後一步，阻止美國全國鐵路罷工，避免在假期旺季到來之前發生重大供應鏈中斷。閱讀全文...