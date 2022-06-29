美國FCC要求蘋果和谷歌從旗下App商店中移除TikTok

據報導，美國聯邦通信委員會 (FCC) 一位領導人表示，由於與中國相關的數據安全問題，已要求蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 從旗下應用程式 (App) 商店中刪除 TikTok。

報導指出，FCC 委員會成員之一的 Brendan Carr 通過推特分享了一封致蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 和 Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 的信，內容指出了 TikTok 不符合兩家公司的 App 商店政策。

Carr 表示：「TikTok 並非表面上看起來的那樣，它不僅只是一個分享有趣影片或迷音的 App。他們披著羊皮。就核心而言，TikTok 是一種複雜的監控工具，可以收集大量的個人和敏感數據。」

Carr 也在信中表示，如果蘋果和 Alphabet 沒有計畫從 App 商店中刪除 TikTok，兩家公司就應該在 7 月 8 日之前提供聲明，並在聲明中陳述「北京人員秘密使用美國私人和敏感用戶數據，再加上 TikTok 的誤導性陳述和行為模式，不違反公司的任何 App 商店政策。」

因為擔心美國用戶資料被洩露給中國政府，美國海外投資委員會 (CFIUS) 前年 8 月下令字節跳動在 90 天內分拆美國資產，這項命令在現任總統拜登 (Joe Biden) 上任後並未獲得執行。

TikTok 隱私權問題持續受到外界關注，先前有多位 TikTok 前員工爆料，母公司字節跳動正嚴格控制 TikTok 美國總部事務。一位前員工對 TikTok 的數據隱私表達擔憂，因為字節跳動可以訪問 TikTok 美國用戶數據，並積極參與這家 TikTok 美國總部的決策和產品開發。