台積美國廠將生產4奈米、鮑爾轉鴿、三星供應鏈名單出爐 本周大事回顧

台積電傳計劃美國廠未來將生產 4 奈米晶片，製程較原規劃先進；聯準會主席鮑爾釋出鴿派論調，預計 12 月利率會議將放慢升息步伐。另外，國內壽險業受防疫險影響，前 10 月慘虧 1338 億元，以下是本周大事回顧：

蘋果催促 台積電計劃在美生產 4 奈米晶片

彭博近期引述知情人士透露，在蘋果等美國客戶催促後，台積電計劃 2024 年亞利桑那廠啟用時，將生產 4 奈米晶片、月產能 2 萬片，製程較原本規劃先進、產量也更多，並計劃在附近興建第二座工廠，生產 3 奈米晶片。

鮑爾估最快 12 月放緩升息步伐 仍會持續緊縮

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 30 日表示，Fed 可能最快在 12 月放緩升息升息步伐，但同時強調未來還會持續升息，利率會保持在限制性區間一段時間，才能戰勝通膨。

三星供應鏈名單出爐 除名京東方、台廠一家遭剔除

南韓媒體近日報導指出，三星已發布 2022 年供應鏈名單，京東方、阿爾卑斯電氣、日東電工、羅姆遭踢出名單，中國光學大廠舜宇光學則逐漸成為關鍵供應廠商，台廠有友達、群創等四家，PCB 廠志超則遭剔除。

FCC 禁陸對講機大廠 美系廠商瓜分市占廣宇同受惠

美國聯邦傳播委員會 (FCC) 宣布禁止核發新的使用許可給 5 家中國企業，對講機品牌海能達也在其中，廣宇美系無線電大客戶可望迎來轉單，且在手訂單創高，廣宇也看好客戶的後續成長動能，將同步吃香。

八貫軍用布局報捷 供應北約軍隊防彈衣關鍵材料

地緣政治動盪，全球軍事投資金額持續升高，八貫近期接獲全球知名軍用品大廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，供應外罩與關鍵核心材料克維拉纖維的添加塗層，加上航太在手訂單推升，明年營運可望再成長。

產險業前 10 月慘虧 1338 億 防疫雙險理賠逾 1700 億元

受防疫保單之亂重創，產險業前 10 月稅前大虧 1338 億元，跟去年同期賺 214 億元相比，年減金額高達 1552 億元，創下史上最慘紀錄。而最新的防疫雙險理賠金額已突破 1700 億元。

印度廠傳塔塔集團擬出資 190 億元收購 緯創不予回應

外媒報導指出，印度塔塔集團 (Tata Group) 正與電子代工大廠緯創談判進行收購事宜，塔塔擬斥資 400-500 億盧比 (約新台幣 151-190 億元) 收購緯創在印度 Karunadu 的工廠，不過緯創對此不予回應。

FTX 風暴最新受害者 BlockFi 聲請破產保護

加密貨幣放款業者 BlockFi 28 日宣布，已連同旗下 8 家子公司聲請破產保護，成為本月稍早加密貨幣交易所 FTX 倒閉引發幣圈風暴的最新受害者。