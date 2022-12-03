〈美股盤後〉非農數據火熱 三大指數盡墨 週線連二紅

美國 11 月非農就業數據火熱，由於華爾街擔憂聯準會考慮鷹派升息，美股主指週五 (2 日) 開低後震盪，隨著聯準會「傳聲筒」重申 12 月有望升息 2 碼，逢低買盤進駐，美股尾盤跌幅收斂，道瓊驚險收紅 34.87 點，標普、那指小幅收黑，費半走低逾 1%。

一週來看，那指本週漲幅為 2.1%，標普週漲 1.1%，道瓊週漲 0.2%，三大股指自 10 月以來首見連續兩週走升態勢。

數據方面，美國勞工部公布 11 月非農新增就業報 26.3 萬人，遠高市場預期的 20 萬人，平均時薪單月成長幅度由 10 月的 0.5% 上升至 11 月的 0.6%，也遠高於預期的 0.3%。11 月失業率維持在 3.7% ，符合市場預期，仍近 50 年來低點。

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週五推文透露，11 月份非農報告使聯準會有望在 12 月會議上升息 2 碼，並凸顯明年上半年聯準會將終點利率升至 5% 以上的風險。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測 12 月升息 2 碼的機率從週四的 86% 下滑至 79% 左右。

政經方面，美國總統拜登週五簽署防止鐵路工人罷工法案，避免在假期旺季到來之前發生重大供應鏈中斷。

歐盟的俄油制裁禁令即將在 12 月 5 日生效，歐盟達成協議，將俄油價格上限訂為每桶 60 美元，期許遏制俄國藉此賺取戰爭資金，同時維持全球油價穩定

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.44 億例，死亡數突破 663 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊漲跌互見，材料、工業板塊領漲，能源和資訊科技表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%；Meta (META-US) 上漲 2.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.43%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 4.03%；Nike (NKE-US) 上漲 1.29%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.94%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.66%；高盛 (GS-US) 跌 0.84%。

費半成分股普遍收黑。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.51%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.28%；德儀 (TXN-US) 漲 0.090%；美光 (MU-US) 下跌 1.46%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.41%；高通 (QCOM-US) 跌 0.91%；AMD (AMD-US) 下跌 3.23%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.43%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.15%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.58%。

企業新聞

IC 設計公司 Marvell Technology (MRVL-US) 跌 1.50% 至每股 44.72 美元。Marvell 營收年增 27%（季增 1.3%）至破紀錄的 15.373 億美元，主要受惠於雲端、5G 和汽車等主要成長動能，和企業網路終端市場市占率與市場規模擴增。

DoorDash (DASH-US) 走低 3.40% 至每股 55.19 美元。DoorDash 宣布將裁減約 1,250 名 員工以控制成本，但有鑑於訂單增長放緩，加拿大投行 RBC 下調 DoorDash 股票評級。

輝瑞 (PFE-US) 收黑 0.47% 至每股 50.91 美元。輝瑞將斥資超過 25 億美元投資利時和愛爾蘭製藥廠，推出新產品，希望能彌補專利到期和新冠疫苗銷量下降造成的收入損失。

經濟數據

美國 11 月非農新增就業報 26.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 28.4 萬人

美國 11 月失業率報 3.7%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 11 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 5.1%，預期 4.6%，前值 4.9%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 11 月勞動參與率報 62.1%，預期 62.3%，前值 62.2%

華爾街分析

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 提到：「雖然聯準會今年迄今累計升息超過 350 基點，但非農新增就業人數還是勁增 26.3 萬人，就業市場太過熱了，這增加聯準會升息的壓力。聯準會官員們不會忽視平均時薪在過去三個月的穩步上行，這超出所有人的預期，這與聯準會的願望背道而馳。」

富國證券副總裁 Anna Han 表示：「在鮑爾發表演說後，僅僅一個強勁的非農就業報告是不足以影響聯準會放緩升息的決策，緊縮政策正在對通膨產生影響，這某種程度上安撫市場並減輕壓力。」

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