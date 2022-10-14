中國迎太陽能裝機旺季 EVA價格Q4可望上攻

中國太陽能模組大廠通威、TCL 中環等近期公布前三季成績，業者看好，隨著矽料產能逐步釋放，第四季太陽能裝機將進入傳統旺季，可望帶動第四季 EVA 報價走強。

經歷多晶矽大漲拖累下游封裝需求後，研調機構集邦指出，10 月太陽能矽料市場供給明顯增加，但下游需求開始回溫，價格仍維持高檔，不過，近期傳出中國工信部、市場監管總局、國家能源局三部門集體約談中國多晶矽大廠，11 月矽料價格將有所調整。

隨著矽料供給與價格回穩，中國 EVA 報價 8 月底已達低谷，截至本月 13 日已反彈 4.7% 至每噸人民幣 20666 元，台塑吹膜級 EVA 價格也在 10 月回升。

中國業者指出，第四季即將進入太陽能裝機旺季，近期當地封裝廠稼動率也有所回升，維持在 75-80%，一貫化太陽能廠 (隆基、合盛矽業等) 稼動率約達 70-100%。

台聚 (1304-TW) 看好中國裝機需求，公司指出，市場預計今年太陽能裝機量達 240GW，部分樂觀預估上看 280 GW，其中，中國目標今年建置 75-90GW，上半年僅安裝 30.88 GW，下半年仍有超過一半的建置需求。

台塑 (1301-TW) 則表示，近期封裝廠零件成本下降，加上第四季歐美太陽能訂單需求佳，膠膜廠已開始逢低回補庫存，太陽能 EVA 需求、價格可望再提升。