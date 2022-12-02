逢高賣出 投資人由美股兩支最大ETF撤資

美股本周強彈之際，投資者卻正從兩支最大的 ETF 撤資，單日流出規模達 80 億美元。

數據顯示，投資者周三 (30 日) 由 3800 億美元的 SPDR S&P 500 ETF(SPY) 撤資 58 億美元，創下自 9 月以來最大的撤資規模。與此同時，市值 1620 億美元的 Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ) 也流出 21 億美元，為 7 月以來最大。

這兩檔 ETF 分別追蹤標普 500 指數及那斯達克 100 指數，由於近期美國聯準會釋出放緩升息信號，股市來到 11 周高點，但資金選擇逢高賣出。今年多數時間，由於升息壓力，美股處於下跌趨勢。

ETF 數據提供商 VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示，投資者利用美國股市的大幅上漲，從大盤策略中獲利了結。雖然 2022 年是艱難的一年，但市場在第四季因預期聯準會政策轉向，而有所反彈。「當市場共識得到更多確認時，投資者通常會賣出。」

本周以來，這兩家大型 ETF 的總流出總額超過 110 億美元，為 2020 年 2 月以來最高。

在其他備受關注的股票 ETF 中，規模為 1020 億美元的 Vanguard Value ETF (VTV) 周三出現約 19 億美元的資金流出，11 月全月撤資超過 60 億美元，寫新高紀錄。

WallachBeth Capital 的 ETF 主管 Mohit Bajaj 認為，由於投資者傾向於使用 SPY 和 QQQ 作為臨時存放資金的地方，因此這些資金流出後，可能轉向其他投資產品。