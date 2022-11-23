13檔債券ETF近一週買盤激增 長天期美元債最受青睞

美國通膨回落，聯準會升息幅度預計放緩，大量資金湧入資本市場，在台掛牌的 ETF 也獲得買盤進駐，原型 ETF 近一周發行張數增加千張以上的就有 21 檔，其中，債券 ETF 高達 13 檔，占比超過 6 成，且這 13 檔債券 ETF 清一色皆為長天期美元債。

據 CMoney 統計，統一美債 10 年 Aa-A ETF(00853B-TW) 近一周發行張數增幅近 2 成，在 13 檔債券 ETF 中，奪下增幅冠軍；群益 AAA-AA 公司債 (00754B-TW) 增幅 17.96% 位居亞軍，這兩也是「唯二」近一周買盤增幅雙位數的債券 ETF。

若細看這 13 檔受到買盤青睞的債券 ETF，會發現皆為長天期美元債，且多為高評級公司債，顯示在聯準會升息尾聲、經濟成長急凍的背景下，資金往往優先選擇高評級公司債，以抵抗經濟衰退風險，同時又能收穫甜蜜的息收報酬。

統一美債 10 年 Aa-A ETF 基金經理人張浩宸表示，聯準會升息進入尾聲，美國長天期公債提前反應利率終點，近期美國 10 年及 30 年公債殖利率從 4% 以上，快速回落至 3.7% 左右，美元指數亦從高檔 112~114，回落至 105~107 區間，使全球債市重獲助力，又以高評級債券受惠最多。根據 11 月初全球資金流向統計，投資級債獲得 34 億美元的加碼，遠高於非投資等級債的 3300 萬美元。

張浩宸分析，在通膨及升息預期趨緩的市場氛圍中，債市重新回神，並以高評級長天期美元債最受資金追捧，為此類債券後市增添上漲動能。

國泰投信 ETF 研究團隊主管鄭立誠表示，今年債券市場歷經 Fed 激進式升息的洗禮，各債券類別收益率已快速攀升，除了評價面更具吸引力，債券存續期間也有所降低，因此利率上行造成債券價格的波動程度相對減少許多，主因債券存續期間是指「持有債券的平均回本時間」，以年為單位，故存續期間越長，對利率變動越敏感，若為折價買入，則到期殖利率較高，故存續期間相對較短，回本速度較快。

鄭立誠補充，觀察衡量債市波動狀況的美林美債選擇權波動率指數 (MOVE Index)，從今年初 84 攀高至 128.6(截至 11/15)，顯示今年以來債市震盪劇烈，投資難度明顯提升，建議投資人可透過債券 ETF 布局，其投資門檻與交易成本會比直接投資債券來得低，還同時享有證交稅優惠。

中信優先金融債 (00773B-TW) 經理人張瓈尹也表示，由於經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則有賺價差機會。