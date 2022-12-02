歷時五年！特斯拉正式向百事可樂交付首批Semi電動卡車

歷經一波三折，特斯拉終於在周四 (1 日) 向百事可樂正式交付第一批 Tesla Semi Truck 純電動卡車。

Tesla Semi 在 2017 年首度亮相，根據先前釋出訊息，按續航里程數將分為 300 英哩和 500 英哩兩款車型，售價分別是 15 萬美元和 18 萬美元，雖然價格比一般柴油貨卡貴上許多，但特斯拉預估運行效率可提高 20%，且每行駛百萬英哩可省下 25 萬美元費用。

儘管如此，該公司沒有在本次活動公布 Tesla Semi 的定價，也沒有提供關於車型的詳細資料，以及對百事可樂或其他客戶的交車預測。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四在內華達超級工廠的交車活動上表示，Tesla Semi 將搭載巨大的 1MW 電池組，外媒此前報導，這能讓 Semi 在裝載 8 萬磅貨物的情況下，只需要 20 秒的時間就能完成 0 到 60 MPH 加速，且 30 分鐘就能充電 80%。

其他搭載功能還有增強版 Autopilot 自動輔助駕駛、緩衝撞擊系統、死角感測器還有車隊管理的資料記錄功能。

Tesla Semi Truck 在 2017 年正式亮相後，原本計劃 2019 年量產，但中間碰到電池供應與疫情問題而多次延期，馬斯克並在去年宣布將 Semi 的交車計畫延後到 2022 年。

百事可樂在特斯拉發表 Semi 不久後便下訂 100 輛電動卡車，是 Semi 目前的最大客戶。特斯拉也在今年 5 月向北美地區開放網路預購，消費者只需要預付 2 萬美元訂金就可下單。

宣布交車消息後，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤後股價小跌 0.4%。該股周四收盤持平在每股 194.70 美元，今年迄今已跌逾 40%。