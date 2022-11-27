〈聯合聚晶展望〉引資元太入股 可望在電子紙IC領域占一席之地

電子紙大廠元太 (8069-TW) 近日總斥資約 2.2 億元，策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，將取得約 35% 股權，一舉躍居最大股東，聯合聚晶董事長李威德說，雙邊去年就開始洽談合作，並看好元太入股後，將有助擴大聯合聚晶在電子標籤 (ESL) 市占，雙方在開發速度、溝通上也可望加速。

電子紙供不應求客戶催出貨 搭起合作關係

李威德表示，聯合聚晶已經成立 23 年，過去其實就有在做電子紙驅動 IC 產品，不過以往產品都是由客戶購買，再由其轉交給後端模組廠組裝出貨，但近年疫情爆發打亂供應鏈，加上電子貨架標籤 (ESL) 供不應求，客戶為加快出貨速度，直接要求我們出貨給模組廠，而當時其中一家模組公司正是元太，因此牽起雙邊合作契機。

元太目前在全球電子紙市場中拿下超過 9 成以上市占，居電子紙產業龍頭地位，李威德說，聯合聚晶近年持續探索具發展潛力的市場商機，電子貨架標籤就是其一，且觀察元太近年持續擴產、技術不斷演進，從黑白兩色推出至今已可做到五色技術，後續潛力發展可期，因此過去一年持續與元太洽談合作。

李威德認為，元太投資聯合聚晶將能創造雙贏，雙邊可望加快開發速度、溝通管道也能加速，並使聯合聚晶營運擺脫過去單打獨鬥，迎來快速成長期。

據了解，聯合聚晶在元太入股取得 35% 股權後，資本額將從目前約 2.44 億元提升至 3.77 億元，而元太也將進入聯合聚晶董事會。

零售商加速數位轉型 電子貨架標籤進入快速成長期

電子紙不是近年才出現的新技術，但過去應用礙於技術限制、換頁速度等，多集中在電子紙閱讀器 (eReader)、電子紙筆記本 (eNote) 等，近年則在技術提升、環保意識抬頭下，應用才開始百花齊放，其中，成長最快速的正是零售商店在疫情催化下加速數位轉型，積極導入的電子貨價標籤 (ESL)。

李威德說，觀察全球電子標籤市場目前仍在起步階段、發展空間大，推算電子貨架標籤在全球零售商市占率僅約 5-10%，代表還有 90% 將是未來潛在發展市場，聯合聚晶與元太深化合作後，可望搭上全球電子貨架標籤成長商機。

根據市調機構集邦 (TrendForce) 調查，今年全球電子紙市場規模約達 46.5 億美元、年增 48.1%，2023 年則將達 70 億美元、年增 51.4%，2024 年、2025 年、2026 年市場規模則可望保持年增 4 成上下的成長幅度，規模則分別落在 105、149、203.4 億美元，換算下來，2022-2026 年全球電子紙市場規模將成長 4.3 倍，應用進入高速成長期。

電子貨架標籤除省時、省人力 還有助「惜食」

電子紙雖具備省電、環保的特性，且更換資訊時也可望省下大量人力，但過去一次性的換機成本仍比紙張、人力高出許多，零售通路商考量成本回收下導入意願並不高，不過近年在疫情催化數位轉型下，加上「惜食」商機動機，使零售商導入意願大增。

李威德分享，電子貨架標籤可透過設備一鍵更換顯示資訊內容，針對牛奶、肉品、海鮮等具備時效性生鮮商品，讓零售商能在商品過期前迅速更改「標籤價格」並順勢推出「即期品特價」活動，此舉除有助節省人力，也可望降低即期品浪費比例，甚至提高來客率、業績。

電子紙進入四色轉換期 聯合聚晶拚在驅動 IC 領域占一席之地

電子紙貨架標籤目前多以黑白兩色、黑白紅三色為主，驅動 IC 主力供應商則為晶宏 (3141-TW)、天鈺 (4961-TW)、晶門等，李威德說，在三色應用中，聯合聚晶主要提供中大尺寸 5.8-12 吋的產品，但後續希望能進一步拿到主流量大的 2.9 吋電子貨架標籤訂單。

李威德進一步指出，隨著目前電子紙正從黑白紅三色轉為黑白紅黃四色發展，處於重新洗牌的階段，認為聯合聚晶此時引資元太、深化雙邊合作，將有助加快新款 IC 研發，並在未來市場中取得一席之地。

值得注意的是，元太先前也曾是晶宏股東之一，但考量資金運用規劃、提高資金使用效益，元太已在今年 8 月全數出脫晶宏持股，處分利益達約 4.6 億元。