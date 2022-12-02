滙豐全球裁員15% 各地營運長至少200人下台

兩名知情人士透露，滙豐銀行 (HSBC-US) 將裁減高達 15% 的全球高階運管經理人，以精簡管理團隊並降低成本。

滙豐全球高階運管經理人約 2000 人。消息人士報導，此回全球裁員橫跨多個業務部門和地理位置，至少裁員 200 人，多數職位為營運長 (COO)。

滙豐銀行過去以全球本地化銀行定位，因此聘僱許多營運長，各國和各業務線都有自己獨立的營運長。該公司拒絕置評。

滙豐銀行多年來一直縮減其龐大的全球業務，在許多地區縮減規模甚至完全退出某些國家，以提高股東回報。消息人士透露，最新一波裁員已在進行中。

執行長 Noel Quinn 周四 (1 日) 表示，滙豐銀行已確定明年將追加削減成本 17 億美元，儘管通膨壓力仍在，但仍將努力達成成本升幅不超過 2% 的總體目標。

消息人士透露，即將上任的財務長 Georges Elhedery 參與此回裁員縮編行動，行動代號「Banyan」。滙豐銀行上一次重大裁員計畫是在 2020 年進行，目標全球所有職位裁員高達 3.5 萬人。

3 個不同的消息來源證實，由於全球經濟前景黯淡對企業、消費者和投資銀行收入造成壓力，滙豐銀行也跟進西方銀行同業腳步進行裁員，但因該行動屬公司內部敏感消息，所有消息人士均拒絕透露姓名。

中國平安壓力

滙豐第三季財報顯示，今年的全職員工略為增加，與去年 12 月 31 日相比，截至 9 月 30 日的員工人數增加 378 人，達到 220075 人。

滙豐大部分收入和利潤來自亞洲，第一大股東平安集團不斷施壓匯豐，要求研議提高回報的方案，包括分拆後將其亞洲業務獨立上市。

滙豐周三宣布可能出售其在紐西蘭的業務，並計劃關閉在英國的 114 家分行。

滙豐周二同意將加拿大業務出售給加拿大皇家銀行，使其全球版圖進一步縮小。