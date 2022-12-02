H&M宣布全球裁員1,500人 在中國累計挨罰人民幣逾百萬

瑞典服飾零售商 H&M 周三（30 日）宣布，全球將裁員 1,500 人，以削減成本，且該公司累計在中國挨罰人民幣（下同）逾百萬元。

H&M 周三宣布，全球將裁員 1,500 人，占全球總人力的比率接近 1%。目前外界仍不清楚哪些國家的員工受影響。

《證券時報》報導，H&M 於 2006 年 11 月 9 日在上海設立海恩斯莫里斯（上海）商業公司，企查查的「風險掃瞄」顯示，海恩斯莫里斯自身風險有 104 條，關聯風險 82 條，歷史風險涉及法律訴訟 129 起。該公司和分支機構多次因「以次充好」（以不合格產品假冒合格產品）及生產不符人體健康產品被罰，累計罰金超過百萬元。

例如，今年 1 月 12 日，上海市黃浦區市場監督管理局向海恩斯莫里斯開出罰單，沒收違法所得 0.86 萬元，罰款 13.78 萬元，責令停止違法行為，原因是該公司生產、銷售產品「以假充真，以次充好」。

今年 6 月，H&M 悄然關閉位於上海傳統商業街淮海中路 651 號的 H&M 門市，該門市為 H&M 在中國市場設立的首家門市，營業時間長達 15 年。隨後，「H&M 關閉中國首店」的消息登上微博熱搜。

中國媒體在 6 月 29 日報導，中國市場在 2020 年仍是 H&M 第四大市場，但到 2021 年第 3 季，中國市場已擠不進前十大市場。自去年下半年起，H&M 便陸續關停中國門市。其財報顯示，截至去年年底，H&M 已關停中國 60 家門市，占總門市數量的比率達到 12%。

關店也意味著員工人數減少。企查查的數據顯示，海恩斯莫里斯 2020 年、2021 年參保人數分別是 4,907 人和 3,731 人。