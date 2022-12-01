打回一年前規模 全球第三大加密貨幣交易所Kraken裁員1100人

全球交易量第三大的加密貨幣交易所 Kraken 聯合創辦人兼執行長 Jesse Powell 周三 (30 日) 公布，公司將裁員 1100 人，或約 30% 人力，以適應當前的市場狀況。

Powell 以部落格文章表示，由於「宏觀經濟和地緣政治因素致使成長放緩，已令顧客需求降低、交易量下降以及新註冊人數減少，公司必須撙節成本以撐過加密貨幣的寒冬。」

Powell 說：「我們過去必須快速發展，將人力提高至 3 倍才能提供顧客期待的品質和服務，但這回裁員讓我們的團隊規模回到 12 個月前的水準。」

但他不忘補充：「我仍極度看好加密貨幣和 Kraken。」

Kraken 最初以放緩招聘且不做大型行銷承諾來應對現狀，但隨著今年金融市場的負面影響繼續存在，為了使成本與需求保持一致，Powell 表示已經用盡各種更可取的選擇。

在全球第二大加密貨幣交易所 FTX 崩潰後，超過 100 萬債權人陷入困境，數百名員工失業，其他加密交易所也面臨越來越嚴格的監管審查，以及客戶不斷提現外流的衝擊。

《CNBC》報導，Coinbase、GenesisTrading、CoinDesk 的母公司「Digital Currency Group」創辦人 Barry Silbert 表示，公司 11 月裁員 13%。 Crypto.com 則於 10 月裁員 2000 人。

Powell 表示，Kraken 成立於 2011 年，是全球運營時間最長的加密貨幣交易所之一。「公司成功度過了許多市場周期，我們的戰略始終內含深思熟慮的成本管理和支出，這令公司業務可長期經營下去。」

Kraken 將給予 16 周資遣費、4 個月的醫療保險、求職幫助以及諮詢服務，且符合條件者將領取獎金並授予股票選擇權。