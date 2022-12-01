花旗再調降預測 預估2023年全球經濟成長放緩至2%以下

花旗集團 (Citi Group) 今年二度調降全球經濟成長預測，目前估計明年全球經濟成長將放緩至 2% 以下。

花旗在 7 月份已經調降過、今明兩年全球經濟預測，當時預估分別為成長 2.9% 與 2.6%。如今則預估明年全球經濟成長將降至 2% 以下。

花旗首席經濟學家 Nathan Sheets 表示，新冠肺炎疫情和俄烏戰爭帶來的衝擊持續造成影響，全球國家都面臨了高通膨及央行升息的挑戰，全球經濟前景因此惡化，不同國家可能會在明年不同的時間落入經濟衰退，並持續到明年底。

根據花旗最新預估，美國今年經濟將成長 1.9%，在明年減半至增長 0.7%。同時明年美國通膨預估為 4.1%，利率將升至 5.25% 至 5.5% 觸頂。

花旗預計，歐元區和英國將在今年年底前陷入衰退，分別萎縮 0.4% 和 1.5%，因兩個經濟體都在面臨能源危機以及緊縮的貨幣政策。

花旗也預計，中國政府將在明年放寬嚴格防疫政策，有望推動該國明年經濟增長達 5.6%，而新興市場國家經濟預計將增長 3.7%，其中印度為 5.7%。

摩根士丹利先前表示，目前經濟面臨下行風險，預計明年全球經濟將成長 2.2%，低於國際貨幣基金組織 (IMF)2.7% 的成長預期。

摩根士丹利也表示，儘管發達經濟體可能陷入衰退，但新興經濟體將呈現溫和復甦。中國在實施了近 3 年的嚴格防疫封鎖後，預期將重新開放，有望引領中國經濟和其他新興亞洲市場復甦。