〈台股盤前〉聯準會唱鴿助長多頭 短線慎防漲多拉回風險

美國聯準會 (Fed) 態度轉鴿為股市注入強心針，也順勢拉抬台股帶量走揚，大盤指數攻上 15000 點整數關卡，法人認為，在通膨趨緩的態勢下，預期將有助於股市多頭上攻，但也要留意部分標的面臨漲多拉回的風險。

聯準會主席鮑爾談話釋放鴿派訊息，預告將放緩升息步調，此番鴿派言論也提振股市多頭信心，美股四大指數齊揚，台灣金融市場也在熱錢挹注下，再度上演股匯雙漲行情。

而根據最新出爐的總經數據，聯準會偏好的通膨指標，核心個人消費支出（PCE）增速放緩，這也提振市場對聯準會將很快放緩升息步伐的預期心理；另外，剛出爐的 11 月 ISM 製造業指數也跌破 50 榮枯線，低於市場原本預期的 49.8，是 2020 年 5 月來首度出現萎縮。

法人指出，儘管通膨數據有趨緩跡象，但美股四大指數 1 日卻是呈現漲跌互見，至於台股部分，法人認為，大盤短期均線目前呈現多頭排列，季線也已上彎，指數未來若能繼續朝年線靠攏，大盤或有機會進一步挑戰 15600 點。

在操作策略部分，大盤短期均線目前雖呈現多頭排列，但須留意在經濟前景不明的前提下，部分漲多個股可能成為資金優先提款對象，面臨拉回整理風險，建議可鎖定有獲利支撐、題材面加持且跌深個股，或有機會搭上反彈行情順風車。