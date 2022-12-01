台股收復萬五 國安基金、禁空令仍無退場打算

受美股激勵，台股今 (1) 日大漲重回萬五，外界關注國安基金、禁空令是否功成身退？對此，財政部長蘇建榮表示，聯準會放緩升息腳步，國際股市也會相對穩定，「算是一個好消息」，但國安基金仍會密切關注市場動態。金管會主委黃天牧也指出，穩定台股措施會續留場上，退場關鍵須觀察三個因素。

蘇建榮今天前往立法院財委會備詢時受訪時說，聯準會升息造成國際資金移動，導致金融市場動盪，但如果升息步伐放緩，可望讓國際股市比較穩定，但聯準會升息進度仍需視通膨數據而定，因此未來還需要審慎觀察。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華則說，在美國聯準會是否繼續升息、中國疫情與封控政策等因素下，仍要繼續觀察股市動態，言下之意國安基金目前暫時不會退場。

美國聯準會唱鴿，激勵股市走揚，台股今天在熱錢拉抬下，指數大漲逾 260 點，儘管終場漲幅收斂，但指數仍站上 15000 點，外界關注，進場將近半年的國安基金是否有退場打算？

對此，阮清華表示，目前市場變數仍多，包括市場的升息循環，美國升息對於景氣的影響、消費者物價指數 (CPI)，以及中國防疫政策調整，由於台股深受美股、陸股影響，在市場不確定因素仍多的情況下，國安基金仍會繼續保持警戒，關注市場動態。

至於禁空令是否退場，金管會主委黃天牧也表示，12 月美國還有消費者物價指數要公布，美國聯準會也還要討論升息和幅度，因此從 7 月至今穩定台股的相關措施，都仍會續留場上，至於退場關鍵點須觀察「升息、通膨、升息後對各國經濟影響」等三因素再作決定。