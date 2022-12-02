〈台股盤中〉台積電熄火壓盤 一度失守萬五

台股今 (2) 日隨美股震盪收黑，早盤下跌近 80 點開出，其中，電子權值股在台積電 (2330-TW) 翻黑走弱下，表現普遍弱勢，也拖累大盤指數開低，一度失守萬五大關，非電族群則逆勢撐盤，帶動大盤跌幅收斂，預估成交量約 2200 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤開低，最低下探 490 元，午盤前跌幅接近 1%，壓抑大盤走勢，聯電也下跌超過 1%，其他包含日月光投控、台塑四寶、貨櫃三雄等也處盤下，不過鴻海逆勢走紅，午盤前漲逾 2%，聯發科同樣力守紅盤。

鴻海在電動車布局報捷題材發酵下，成為盤面焦點，集團類股活跳跳，廣宇亮燈攻上漲停價位，正達、乙盛 - KY 漲幅也超過 7%，泛鴻海集團中的坦德、鴻準、台通、富鼎、建漢等漲幅也都超過 3%。

非電族群表現相對強勢，光通訊族群延續近期漲勢，眾達 - KY 漲幅超過半根停板，前鼎、統新、東典光電、波若威等漲幅也落在 1-2%，而航空雙雄長榮航、華航也反映口罩令鬆綁、邊界管制放寬等利多消息，力守紅盤之上。

大盤成交比重方面，電子族群則占大宗，占比達 63%，電機機械、化學生技各占約 5%，航運、汽車也有 3%，若以漲跌幅來看，電器電纜漲幅最為強勢，上漲逾 4%，玻璃陶瓷也有近 2% 漲幅。