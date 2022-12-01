外資大買電子權值股 同步敲進鴻海、台積電各逾1萬張

美國聯準會主席鮑爾言論轉鴿，激勵台股今 (1) 日電子三雄領軍權值股衝鋒，終場上漲 133.25 點，收 15012.8 點，重返萬五。外資大買電子權值股，敲進電子雙雄鴻海、台積電各逾 1 萬張，面板三虎同獲青睞，航空雙雄則遭外資調節。

觀察法人今天資金動向，外資買超 159.09 億元，連 3 買；投信續買超 36.78 億元；自營商則續站賣方、賣超 57.33 億元。

外資今日買超標的集中電子權值股，大買鴻海 1.4 萬張、日月光投控 1.2 萬張、台積電 1.1 萬張、力積電 1 萬張、華邦電及群創各超過 8000 張、啟碁及友達各逾 5000 張，彩晶也有近 5000 張。

除電子權值股外，外資也大舉布局 ETF，敲進元大台灣 50 反 1 10.3 萬張、富邦臺灣加權反 1 3.3 萬張、元大台灣 50 1.1 萬張、國泰智能電動車 9031 張、富邦 NASDAQ 反 1 逾 5000 張、國泰臺灣加權反 1 逾 4000 張、國泰台灣 5G + 及元大台灣 50 正 2 各逾 3000 張。

外資調節集中在金融股與傳產股，賣超航空雙雄華航 1.5 萬張、長榮航逾 2000 張，台泥 7063 張，中鋼逾 5000 張，陽明逾 4000 張；金融股臺企銀與中信金各逾 1.2 萬張、開發金 7332 張、兆豐金逾 6000 張、玉山金逾 5000 張。電子股億光超過 2 萬張、聯電也遭砍超過 9000 張。

法人指出，台股目前各短期均線呈現多頭排列，季線也已轉為上彎，指數未來若朝年線靠攏，有機會挑戰 15600 點。