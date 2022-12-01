鮑爾轉鴿 台股帶量大漲133點、站回萬五 改寫3個月新高

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論，推升全球股市大漲，台股今 (1) 日也開高，但因連日漲多賣壓出籠，漲幅略為收斂，終場上漲 133.25 點或 0.9%，收在 15012.8 點，站回萬五大關，並改寫三個月新高，成交量維持高檔、達 2915 億元。

權值股今日走勢分歧，台積電睽違三個月後，盤中再見 5 字頭，不過，在獲利了結賣壓下，終場上漲 1.73%，收在 498.5 元，聯發科也小漲逾 1%，站穩短期均線，鴻海同步回神，上漲超過 2%，挑戰季線大關。

其他如日月光投控因資金積極卡位，飆漲近半根，不僅站穩所有均線，也重返百元俱樂部，其他如中華電、聯電、金控股則在盤下游走，壓抑大盤走勢。

櫃買指數在內資力拱下，表現相對強勢，終場收 190.33 點，幾乎收在最高點，漲幅達 1.58%，包括九齊、宏觀、德微、立衛、典範全攻上漲停板，創惟、驊訊、信驊、茂達漲幅也達半根以上，大型股穩懋、環球晶、世界漲勢也強勁。

盤面焦點方面，外資看好，儘管 ABF 載板現階段受半導體庫存調整影響，但隨著庫存在明年上半年去化至正常水位，加上伺服器需求仍樂觀，載板三雄欣興、景碩與南電明年下半年營運樂觀，南電、景碩漲幅逾 6%。