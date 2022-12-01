美銀策略師：明年上半年金價仍面臨挑戰 但下半年有望漲至2,000美元

美國銀行 (Bank of America) 大宗商品策略師 Michael Widmer 在報告中表示，金價在明年上半年仍將遭遇挑戰，不過，到了明年下半年，金價將上看每盎司 2000 美元。

報告中表示，短期內金價仍將面臨艱難的環境，主要受到聯準會 (Fed) 升息的影響，預計至少要到明年第二季，金價才有望重新上漲。不過，明年底 Fed 的鷹派態度軟化之後，將吸引投資人重新買入黃金。

Widmer 指出，包含金飾、金條金幣實物的購買需求仍相當健康，但是投資需求相對疲軟，是影響短期金價走勢走軟的主因。在利率續升的環境下，沒有孳生利息的黃金投資明顯不具有吸引力。

不過，該行預計，當 Fed 停止升息時，情況將發生戲劇性的逆轉，金價將再度上升，有望在明年下半年達到平均約每盎司 2,000 美元的價位。到了 2024 年，金價有望進一步上漲至每盎司 2,086 美元。

Widmer 也說道，今年初推動金價突破 2000 美元的因素其實也並未消退，地緣政治緊張局勢仍在加劇，通膨也仍然是一個持續性的經濟威脅，而能源危機有可能將全球經濟推入衰退。因此，Fed 一旦停止升息，金價很快就會重新找回上漲動力。

美銀預估，利率將在明年 3 月份達到 5.00% 至 5.25% 之間觸頂，並且最快將在明年 12 月之前開始降息。