金價跌勢未完 明年第一季將跌破1,600美元

金價跌勢未完 明年第一季將跌破1600美元(圖片：AFP)
金價跌勢未完 明年第一季將跌破1600美元(圖片：AFP)

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 在報告中表示，儘管金價在過去兩週大幅反彈，創下 3 個月來新高，並接近每盎司 1,800 美元價位。但該券商認為，金價跌勢未結束，明年第一季將跌破每盎司 1,600 美元。

報告指出，金價預估將在 2023 年第一季跌至每盎司 1,600 美元以下，同時在明年第四季前恐難以回升至每盎司 1,800 美元以上。

Melek 表示，美聯準會 (Fed) 激進的貨幣政策，一直是今年金價遭到壓抑的主因，並且將持續到明年，目前尚未看見 Fed 貨幣政策轉向的跡象。

報告說，由於高通膨持續，Fed 可能別無選擇，只能在未來十二個月內持續堅持鷹派政策立場。該券商預估明年年中利率將達到 5.5%，並且直到 2023 年末都不會降息，金價逆風持續。

但是，報告也表示，儘管今年底前金價漲勢恐將消退，但近期金價上漲仍顯現出一旦 Fed 政策轉向，金價上漲潛力巨大。

道明證券資深商品策略師 Daniel Ghali 先前指出，黃金 ETF 持倉續減，同時，黃金期貨投機部位縮減等因素，仍是限制金價上漲一大阻力。

不過，凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 表示，明年金價將會上揚，預測到 2023 年底，金價和銀價將從目前的每盎司 1,630 美元和 18 美元，上漲至每盎司 1,700 美元和 19.5 美元。

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